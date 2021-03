Mais 11 mortes e 568 casos de covid-19 em Portugal. Incidência em queda, Rt sobe ligeiramente

A incidência da covid-19 em território português continua a diminuir, enquanto o índice de transmissibilidade da doença subiu ligeiramente nos últimos dias, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde. O boletim da autoridade da sáude passou a incluir estes dados no dia em Portugal iniciou o desconfinamento, na segunda-feira passada.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o Rt (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, o desconfinamento poderá ser travado ou revertido.

O índice de transmissibilidade (Rt) fixa-se nos 0,86, mas, se for considerado apenas o território continental, este indicador desce para os 0,84. Também a incidência a 14 dias por cem mil habitantes segue esta tendência: a média nacional é de 87,2 novos casos (uma descida em relação aos dias anteriores), com o continente a registar 75,7 novas infecções.

Portugal registou mais 11 mortes e 568 casos confirmados de covid-19. No total, desde Março, há 16.754 óbitos registados e 816.623 infecções confirmadas. Os dados, referentes a esta quinta-feira, foram revelados nesta sexta-feira pela DGS.

Há ainda a reportar mais 1571 casos recuperados, num total de 766.170 recuperações desde o início da pandemia.

Olhando para as hospitalizações, há menos 39 doentes internados do que no balanço anterior e menos cinco nos cuidados intensivos. Assim, o país tem 789 doentes internados, 182 destes em cuidados intensivos.

Portugal é actualmente o país da União Europeia (UE) com uma menor taxa de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).