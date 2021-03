1. O Ministério do Ambiente e da Acção Climática anunciou no dia 13 de Novembro que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) aprovara a venda de seis barragens da EDP (Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua) ao grupo francês Engie por 2,2 mil milhões de euros.