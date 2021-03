Liberais apostam em Bruno Horta Soares para disputar Câmara de Lisboa

Candidato é fundador do partido e o seu nome deve ser confirmado neste sábado em plenário do núcleo da capital. Iniciativa Liberal mantém Ana Pedro Augusto como número dois da lista.

A Iniciativa Liberal vai candidatar Bruno Horta Soares à Câmara de Lisboa, depois de Miguel Quintas ter desistido de entrar na corrida autárquica. A notícia foi avançada pelo Observador na quinta-feira à noite, depois de o partido ter colocado um outdoor, no Campo Pequeno, dando a entender que o candidato já estava escolhido, mas sem mais revelações.

O nome do consultor Bruno Horta Soares, de 41 anos, deverá ser confirmado neste sábado num plenário do núcleo de Lisboa ao qual o candidato pertence.

O fundador do partido é segunda escolha para a primeira autarquia do país, depois de Miguel Quintas ter desistido de se candidatar, invocando motivos pessoais.

Casado e pais de três filhos o candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa é licenciado em Informática e Gestão de Empresas, tendo iniciado a sua carreira profissional na Deloitte Consulting. Do seu currículo consta uma passagem pela área de Information Risk Management da KPMG. Actualmente é professor convidado no ISCAC- Business School Coimbra.

Na corrida a Lisboa, o partido mantém a advogada Ana Pedroso Augusto como número dois da lista. A ex-vice-presidente do partido Aliança foi convidada pelo presidente da IL, João Cotrim de Figueiredo, e o seu nome nunca esteve em causa com a saída de Miguel Quintas.

Na segunda-feira, em entrevista ao Polígrafo, na SIC, Cotrim de Figueiredo abriu um pouco o véu sobre o candidato a Lisboa, afirmando que estava no partido desde a sua fundação. “Um excelente candidato, forte, com muita energia e capacidade de vender as ideias liberais em Lisboa. Vai fazê-lo muito bem”, declarou João Cotrim de Figueiredo.

A Iniciativa Liberal tem marcado para o último sábado de Março um conselho nacional para ratificar o nome do candidato a Lisboa e também as candidaturas aos restantes municípios do país.