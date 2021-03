Sony Awards: os fotógrafos são amadores, as fotografias não

Na secção Open dos Sony World Photography Awards cabem todos os fotógrafos não profissionais. E nesta fotogaleria cabem as fotografias que a organização, a World Photo Organization, premiou nesta edição de 2021 e outras que o P3 achou dignas de destaque – como é o caso da abstracta fotografia tirada no Porto por José Pessoa Neto, que funde um edifício com uma instalação artística e teve honras de finalista do concurso. O trabalho do portuense pode ser recordado aqui.

A organização atribuiu dez galardões, um por cada categoria – podes vê-las perto do final da fotogaleria. Na Arquitectura, distinguiu-se o alemão Klaus Lenzen, com a fotografia Blue Window, realizada num hotel em Düsseldorf. A imagem vencedora da categoria Criativa vem do Zimbabué. Tamary Kudita fotografou uma mulher num vestido vitoriano segurando nas mãos um utensílio tradicional de cozinha Shona. "A imagem desafia a contextualização estereotipada do corpo feminino negro utilizando uma linguagem visual alternativa, através da qual é apresentada uma identidade africana multifacetada", refere a organização, em comunicado dirigido ao P3. Os espanhóis Juan López Ruiz e Mariano Belmar Torrecilla foram distinguidos, respectivamente, nas categorias de Paisagem e Lifestyle, com imagens realizadas em Guadalajara e Alicante. Um mergulho na ilha de Lokrum, na Croácia, valeu a Marijo Maduna distinção na categoria Em Movimento e o coelho simpático de Cristo Pihlamãe fez render o único jurado desta secção de fotografia amadora, o argentino Gastón Deleau. Numa alusão ao confinamento que decorreu da pandemia de covid-19, a húngara Kata Zih fotografou um manequim de costura numa sala varia e conquistou, assim, o galardão da categoria Objecto. Já Lyudmila Sabanina, fotografando o seu filho, venceu na categoria de retrato. "A fotografia revela um outro lado da infância, plena de calma e reflexão", descreve a World Photo Organization. A cinemática imagem do turco F. Dilek Uyar, no metropolitano de Ancara, conquistou na Fotografia de Rua e a do vietnamita Khanh Phan, intitulada Dying Fish, na categoria de Viagem.

No dia 15 de Abril serão anunciados os vencedores da secção profissional da 14.ª edição do concurso.