Ser Voluntário… na Vida Norte

Área Geográfica: Porto e Braga

Tema: Apoio a grávidas e bebés

A Vida Norte é uma IPSS que tem como principal missão apoiar grávidas e bebés em situação de fragilidade, garantindo um acompanhamento de proximidade, com vista à capacitação da família e à construção de um projecto de vida autónomo, responsável e feliz.

Tem como objectivo que todos os bebés tenham oportunidade de nascer e crescer num ambiente protegido, com afecto e dignidade. Para tal, a Vida Norte aposta numa relação de proximidade e confiança. Acompanham a mãe desde a gravidez até ao bebé completar 18 meses de vida, através de visitas domiciliárias e encontros presenciais e regulares com cada grávida/família.

Vida Norte Site

Facebook

geral@vidanorte.org

934 294 339

A integração profissional é outro dos principais objectivos da intervenção Vida Norte, com vista a um futuro mais autónomo. Preparam mães e pais para o mercado de trabalho, promovendo competências-chave e facilitando o contacto com potenciais empregadores. Pretendem assim que (re)definam e (re)construam a sua trajectória profissional, num novo rumo mais alinhado com as suas competências e potencial, para um caminho mais confiante, independente e feliz.

Qual o impacto da Vida Norte?

Durante o ano de 2019, a Vida Norte recebeu um total de 207 pedidos de apoio, tendo acompanhado 192 famílias e 193 bebés. Doaram 47.440 fraldas, 7280 produtos de higiene e mais de 5453 quilos de comida.

Como posso ajudar?

Procuramos voluntários para as seguintes funções:

apoio na recepção, triagem, separação, limpeza e arrumação dos donativos em géneros (brinquedos, carrinhos de bebé, alcofas, camas de grades, camas de viagem, cadeiras de refeição, entre outros);

apoio na gestão de stock dos artigos de higiene para bebé e produtos alimentares: triagem, separação e acondicionamento, exposição por prazo de validade, contagem de stock;

apoio no armazém: triagem, limpeza e acondicionamento de artigos de puericultura de grande dimensão, organização do espaço, contagem de stock;

recolha e confecção dos bens alimentares doados, arrumação na despensa e exposição por prazo de validade;

inventarização/ triagem, embalamento e acondicionamento de artigos de puericultura de grande e média dimensão;

organização e limpeza do armazém.

O que precisam de mim?

Pretende-se que o voluntário seja responsável, dinâmico/a, ágil, organizado/a e metódico/a, tenha gosto pelo espírito de equipa e de partilhar os valores da Associação Vida Norte; aceitar e respeitar as normas de trabalho estabelecidas.