Aviões ou comboios?

Foi preciso chegar a pandemia para António Costa esquecer esse pesadelo ou história do aeroporto do Montijo: aviões parados, falta de passageiros, a TAP na falência, despedimentos de pilotos e trabalhadores, redução de salários, nacionalização para ser o Estado a pagar os prejuízos, etc.. E não é que a ideia de um novo aeroporto no Montijo voltou a ser a sua preocupação constante? Os gastos feitos só em estudos desde há 50 anos davam a sobravam para construir outro aeroporto.

Além de ser um meio de transporte inimigo da Natureza, reparem só nesta tortura: é preciso dispor de 6 horas de espera, quase um dia de trabalho, para se fazer uma viagem, por avião, de ida e volta. É uma ofensa ao mundo actual em que vivemos, a velocidade e a rapidez é uma das características do tempo presente.

Os governos depois do 25 de Abril passaram o tempo a destruir linhas de comboio necessárias para a deslocação das populações. Agora, surgem até nós, pela voz de Rui Tavares, as preocupações dos EUA pela preferência dos comboios. O transporte do futuro. É o que ele chama pensar em grande e no futuro. Desgraçadamente, o governo só pensa em construir para o passado, não para o futuro. Uma linha de monocarril no Algarve é uma das maiores vergonhas ferroviárias.

Artur Gonçalves, Sintra

Os “segredos” de Buckingham

Nada me move contra monarquias, desde que, na Europa que somos, os seus membros sejam exemplos para outras no mundo, pautem-se por princípios, valores e que a sua acção seja exemplo reconhecido pelos seus súbditos. Ao invés, nada pior quando surgem desconfianças de tratamento em que uns possam estar mais protegidos do que outros. A “fuga” de Harry e Meghan da sua família real britânica adensa fantasmas, “segredos” escondidos, que apontam também para passados nunca esclarecidos e que geram dúvidas. Por que razão Meghan vivia em Buckingham - como disse a Oprah - privada da sua documentação? Por que razão recusaram protecção e título ao filho de ambos só por poder nascer com a pele mais escura? Por que se viram eles próprios sem protecção? O que é que isso poderia significar no domínio da vulnerabilidade? Quem foi que lhes disse e cuja identidade mostram tanto medo em revelar? Meghan admitiu suicidar-se e ao que parece Diana também. Algo estará por detrás do desastre que a matou? Por que razão Harry estava a ver na sua mulher o “filme” de sua mãe? A Família respondeu laconicamente que trata os assuntos entre si, mas quando coisas, no mínimo, tão estranhas dão mostras de rodeá-la, parece que só restará uma coisa a fazer ao governo de Boris Johnson: mandar investigar.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A vacina da AstraZeneca e a estatística

Tenho ouvido e lido que a probabilidade de ter tomado a vacina da AstraZeneca e ter um problema com um coágulo sanguíneo é pequena, de zero vírgula poucos, muito poucos. Mas cuidado com as palavras: se não há vínculo causa-efeito não faz sentido fazer cálculos para uma associação estatística nem dizer “vacina e coágulo” no presente contexto. Problemas de trombose e de coágulos há-os entre a população não vacinada.

Comparem-se as proporções entre estes dois grupos aplicando-se um teste estatístico à diferença de proporções. É este um contributo que a estatística pode dar. Se a proporção for maior entre o grupo de 17 milhões de vacinados (e significativamente maior, já agora) então teremos aí uma indicação de possível causalidade. Começar por um “e” na frase “vacina da AstraZeneca e ter um problema com um coágulo sanguíneo” é começar pelo fim.

José Frias, Lisboa

Não havia necessidade

Não havia necessidade de evocar, de desenterrar (com fotos obscenas e horrorosas) a guerra do ultramar (PÚBLICO, 14 de Março). De desenterrar os fantasmas da guerra colonial que perseguem tanto o homem branco como o homem negro e que traz à lembrança o discurso de Salazar quando a dado passo afirmou: “Para Angola, rapidamente e em força”. Não havia necessidade do PÚBLICO dar tão grande destaque a uma fotografia onde soldados portugueses assistem ao queimadouro de um homem negro. A imagem é chocante sr. director e, por isso, é inadmissível que o PÚBLICO tenha realçado esta foto. Porque também existem fotos onde se vêem homens brancos, mulheres e crianças a servirem de tochas. Como, igualmente, logo após a independência das colónias, existem fotos da luta fratricida entre facções políticas rivais onde se supliciavam pessoas colocando-lhes pneus à volta do pescoço e do corpo, para depois serem regadas com gasolina. Sim, sr. director e sr. historiador Manuel Loff, 60 anos depois continua a ser difícil falar da violência na guerra colonial. Como continua a ser difícil falar na guerra fratricida – que tanta mortandade provocou - após a independência das ex-colónias portuguesas.

António Cândido Miguéis, Vila Real