Eliot é tão inteligente e tão profundo, tão exacto naquilo que lhe escapa, que também é difícil desprendermo-nos da interpretação, do esforço de compreender a vastidão do que ele está a tentar dizer.

Four Quartets de T.S. Eliot é uma daquelas obras-primas que conseguem mudar-se sozinhas enquanto as deixamos na prateleira, aproveitando os anos entre leituras para se irem actualizando conforme as preocupações com que vamos calhando ficar.