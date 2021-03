Vulcão entra em erupção na Islândia, perto de Reiquejavique

Um vulcão no sudoeste da Islândia, na Península de Reykjanes, entrou em erupção esta sexta-feira, depois de milhares de abalos naquela área durante as últimas semanas, informou o departamento meteorológico do país.

A península, localizada a sudoeste da capital Reiquejavique​, é uma zona de actividade sísmica intensa e registou pelo menos 40 mil terramotos nas últimas semanas.

“A erupção vulcânica começou em Fagradalsfjall”, informou o Instituto Meteorológico da Islândia no Twitter, referindo-se a uma montanha localizada a cerca de 30 quilómetros a sudoeste da capital.

Volcanic eruption has begun in Fagradalsfjall. Flight color code is red but very little turbulence is seen on seismometers.

As fotografias de sites de meios de comunicação locais mostraram um céu nocturno com tons de um vermelho brilhante.

O tráfego aéreo de entrada e saída do Aeroporto Internacional de Keflavik foi interrompido, informou ainda o Instituto Meteorológico.

Um helicóptero com pessoal científico foi destacado para avaliar a dimensão da erupção, avançou ainda a mesma fonte à Reuters.

O departamento de Protecção Civil islandês pediu à população para se manter calma e não se aproximar do local da erupção.

An eruption has started at Fagradalsfjall.



We ask people to stay calm and not under any circumstances go close to the eruption site or on Reykjanesbraut. First responders need to be able to drive freely to assess the situation. Scientists are working on assessing the eruption.