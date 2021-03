Praias do Rio de Janeiro interditadas por causa da covid-19

O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou esta sexta-feira o encerramento das praias, na tentativa de limitar a contaminação pelo novo coronavírus, num momento em que os internamentos atingem recorde.

A partir de sábado, o acesso às praias cariocas ficará totalmente proibido, “inclusive para a prática de desportos e banhos de mar”, afirmou Eduardo Paes numa conferência de imprensa. “A situação é muito crítica e faço um apelo aos cariocas: é hora de ficar em casa”, acrescentou.

Há um ano, no início da pandemia, as praias do Rio de Janeiro foram completamente fechadas, mas depois permitiram-se os banhos de mar, desde que os banhistas não se demorassem na areia.

Isso não impediu que as praias ficassem lotadas e todas as proibições acabaram por ser suspensas em Novembro, pouco antes do Verão na América do Sul.

A Câmara do Rio de Janeiro já tinha anunciado outras restrições nas últimas semanas, como o recolher obrigatório entre as 23h e a 05h e o encerramento de bares e restaurantes a partir das 21h.

Eduardo Paes prevê tomar medidas “ainda mais restritivas” na próxima segunda-feira, após participar numa reunião com a comissão científica que orienta as decisões municipais.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na manhã desta sexta-feira, 620 pacientes estavam em camas de cuidados intensivos nos hospitais públicos do Rio na quinta-feira, elevando a taxa de ocupação para 95%.

A covid-19 já matou 34.697 pessoas no estado do Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de habitantes. A taxa de mortalidade é de 201 por 100 mil habitantes, a terceira maior do país, bem acima da média nacional brasileira (137)​. No país já morreram 287.499 pelo vírus que já contaminou mais de 11,7 milhões de pessoas.