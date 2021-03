Manuel Salgado: “Fui um alvo fácil na Câmara de Lisboa. Servi de pára-raios”

Manuel Salgado defende os poderes discricionários das autarquias para que edifícios de excepção possam ser aprovados mesmo que contrariem as normas urbanísticas gerais. Foi o caso do hospital da CUF, por causa do qual foi constituído arguido aos 76 anos, mas também do MAAT e da Fundação Champalimaud, também no radar do Ministério Público.