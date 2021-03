Modtissimo regressa ao formato presencial em Setembro

Entre os dias 10 e 12 de Marços, a indústria têxtil voltou a reunir-se — ainda que virtualmente — para mais edição do Modtissimo. Foram mais de quatro mil visitantes, nacionais e internacionais, que passaram pela feira digital, somando um total de 45 mil visualizações. Ficou a promessa de regressar à Alfândega do Porto, nos dias 29 e 30 de Setembro, em formato presencial.

Também a indústria têxtil foi obrigada a reinventar-se durante a pandemia de covid-19. Por isso, o principal salão têxtil português apostou num novo formato digital e reuniu toda a indústria num encontro digital, ao longo de três dias. O formato original da feira bianual foi mantido. Os visitantes puderam continuar a percorrer os vários fóruns de inovação, de tendências e sustentabilidade, a reunirem com expositores ou a assistirem a conferências e seminários — mas, desta vez, à distância de um clique.

Em Fevereiro, o CEO da Associação Seletiva Moda, Manuel Serrão, contava ao PÚBLICO que na indústria têxtil “nem todas as empresas estavam preparadas, nem todos os potenciais compradores estavam disponíveis para esta nova realidade virtual”. Era esse o principal desafio, que terá, então, sido superado.

O evento atraiu mais de quatro mil visitantes, “mesmo com a falta de contacto presencial, que se revela imprescindível para a apresentação pormenorizada de novos produtos”, salienta a organização, em comunicado. Mais de 800 visitantes registados na plataforma do Modtissimo eram oriundos de mercados externos, sobretudo de Espanha, França e Brasil, mas também de países mais distantes como os EUA, o Japão ou Singapura.

Contabilizaram-se mais de 45 mil visualização de página ao longo dos três, não só na plataforma de exposições do Modtissimo, como também nas salas de marketplace — destinadas aos contactos profissionais e reuniões personalizadas. As conferências e seminários foram um “sucesso” no formato digital, com uma audiência superior a 200 pessoas por sessão, refere a organização em comunicado. Esta considera um número “particularmente interessante”, tendo em conta que os temas eram dirigidos especialmente a profissionais do sector e de maior apuro técnico — como as novas tecnologias têxteis ou previsão de tendências.

As novas tecnologias têxteis foram também premiadas durante esta edição do Modtissimo, com a entrega dos prémios iTechStyle Awards. O CITEVE distinguiu a TMG (na categoria tecidos), a Têxteis Penedo (na categoria produtos), a Bordados Oliveira (acessórios), a Flexefelina (smart textiles), Brandbias (produto sustentável) e A. Sampaio & Filhos (material sustentável). O secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, acompanhou a cerimónia digital de entrega de prémios e congratulou os premiados: “São o reflexo da capacidade das empresas e do valor do sector que é uma das bases da nossa indústria.”

E ainda que a edição digital tenha sido produtiva, “a grande maioria profissionais têxteis referiu a necessidade de um contacto presencial, quer pelas características dos produtos a apresentar, quer por uma maior necessidade de reconexão com os mercados depois deste período de pandemia”, conclui a organização. Por isso, o Modtissimo regressa ao formato presencial, a 29 e 30 de Setembro, na Alfândega do Porto.