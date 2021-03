Actor Armie Hammer acusado de violação

Uma mulher, que se identificou apenas como Effie, denunciou que teve um relacionamento romântico de quatro anos com o actor que, à época, era casado com Elizabeth Chambers.

Uma jovem acusou na quinta-feira o actor norte-americano Armie Hammer de violá-la há quatro anos em Los Angeles. A polícia está a investigar a queixa. Contudo, o advogado do actor classifica a alegação de “ultrajante”, avançando que as relações sexuais foram “completamente consensuais”.

A alegação de violação surge depois de várias queixas, nas redes sociais, em Janeiro, feitas por várias mulheres que acusam o actor de 34 anos de abuso emocional e físico, revelando que Hammer compartilhava fantasias sexuais violentas. Então, o actor, que passou por séries como Gossip Girl e Donas de Casa Desesperadas, declarou que não responderia ao que apelidou de “violentos ataques online”. Apesar disso foi dispensado pelos seus representantes e recusado de dois projectos de Hollywood.

Foto O actor com a jovem que o acusa de violação Reuters

Nesta quinta-feira, uma mulher, que se identificou apenas como Effie, disse que teve um relacionamento romântico de quatro anos com o actor que, à época, era casado com Elizabeth Chambers, uma celebridade televisiva. O casal separou-se em Julho passado, após dez anos de casamento.

“Em 24 de Abril de 2017, em Los Angeles, Armie Hammer violou-me com violência ao longo de mais de quatro horas, durante as quais bateu repetidamente com a minha cabeça contra a parede, ferindo-me o rosto”, disse Effie, agora com 24 anos, durante uma videoconferência com jornalistas. “Ele também cometeu outros actos de violência contra mim, os quais eu não consenti”, acrescentou.

A advogada de Effie, Gloria Allred, disse que a mulher prestou depoimento à polícia. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse que “Armie Hammer é o suspeito citado numa investigação de alegada agressão sexual” que foi aberta a 3 de Fevereiro de 2021.

Por seu lado, o advogado de Hammer, Andrew Brettler, disse em comunicado que a correspondência da alegada vítima com o seu cliente “mina e refuta as suas acusações ultrajantes”. Mais: “Desde o primeiro dia, o Sr. Hammer afirmou que todas as suas interacções com Effie — e com todos os outros parceiros sexuais — foram completamente consensuais, discutidos e acordados com antecedência, e mutuamente participativos”, referiu no comunicado.

Brettler acrescentou que em Julho de 2020, a mulher enviou mensagens de texto explícitas para Hammer detalhando os seus desejos sexuais.

Effie, que mora na Europa, disse que conheceu Hammer no Facebook em 2016 e se apaixonou por ele. Após a alegada violação sofreu flashbacks traumáticos e teve pensamentos suicidas, confessou, acrescentando que se sentia culpada por não se ter manifestado antes e esperava que o actor “fosse responsabilizado”.