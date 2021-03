O mais alto pinheiro de Portugal está em Tibães

Aparentemente inerte e desprovido de energia, o totem de torres de computador esventradas vai sendo habitado por musgos e fetos que se alojam entre os componentes e aos poucos engolido pela floresta. A instalação camaleónica in-situ do artista Nicolás Lamas deixa-nos interpretações com infinitas ramificações, combina e conecta elementos da natureza com tecnoarqueológicos que nos fazem pensar sobre como estamos inevitavelmente hiperligados ou mesmo dependentes da natureza e do avanço e conhecimento da tecnologia.