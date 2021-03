Gouveia inaugura rota ambiental para celebrar Dia Mundial da Árvore

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, vai comemorar o Dia Mundial da Árvore, que se assinala no domingo, 21 de Março, com a inauguração de uma rota ambiental com 13 quilómetros de extensão.

Segundo a autarquia de Gouveia, o percurso pedestre “PR5 - Rota Ambiental do Vale de Cadela”, com um traçado circular, é uma proposta para que os praticantes do pedestrianismo possam “partir à descoberta da rica biodiversidade local”.

“Com início no Bosque do Curral do Negro, o percurso é acompanhado por uma série de painéis informativos que permitem uma breve interpretação da biodiversidade local em quatro momentos. Após a Tapada de Santa Cruz, o percurso dirige-se à Mata da Câmara, até à entrada no perímetro urbano da cidade”, explica o município.

O traçado segue, depois, em direcção à Mata da Cerca dos Marqueses e ao sítio da Burrachota, onde estão instalados o Parque Ecológico de Gouveia e o Centro de Ecologia, da Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS).

A Rota Ambiental do Vale de Cadela pode ser percorrida em grupo ou individualmente.

Está inserida na Rede Municipal de Percursos Pedestres do Município de Gouveia e contou, na sua concepção, com a colaboração do CERVAS, do Projecto ECOCIDADANIA do GAF - Grupo Aprender em Festa e da Universidade Sénior de Gouveia.

O novo percurso pedestre, que é inaugurado no domingo, irá estar disponível no site do município de Gouveia e no Posto de Turismo, “com toda a informação sobre o trilho, como a dificuldade, a distância, altimetria e informação turística”, segundo a nota.

O município de Gouveia também assinala o Dia Mundial da Árvore com duas plantações simbólicas e a divulgação dos trabalhos realizados no âmbito na iniciativa “Esta é a nossa Árvore... qual é a tua?”.

Os trabalhos recebidos no âmbito deste desafio artístico, que foi lançado a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Gouveia, pelo município de Gouveia, pela Go Romaria e pelo GAF, serão divulgados nas redes sociais da autarquia.

Por razões de segurança, devido às restrições em vigor por causa da pandemia de covid-19, as actividades presenciais comemorativas do Dia Mundial da Árvore serão limitadas aos representantes de entidades locais e incluem a realização de um troço do percurso pedestre, que irá partir do Parque de Merendas do Curral do Negro, em direcção ao Parque Ecológico de Gouveia, e que culminará com a plantação simbólica de árvores de três espécies autóctones.