Discovery “plug-in”, um canivete suíço que não fere o ambiente

Os mais cínicos dirão que essa coisa de classificar o Land Rover Discovery Sport como automóvel amigo do ambiente é uma forma demasiado optimista de avaliar a versão de ligar à corrente, com autonomia eléctrica para 62 quilómetros, segundo os testes do ciclo WLTP. No entanto, tal como sucede com qualquer “plug-in”, vulgarmente conhecidos por PHEV, as suas vantagens estarão sempre ao critério do utilizador e dependentes das escolhas deste.