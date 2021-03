A cegonha-branca, “o actor perfeito” para nos guiar através do filme da costa sudoeste

A Costa das Cegonhas – Retrato Natural do Sudoeste tem 52 minutos. São cento e muitos quilómetros do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, de Sines ao Burgau entre pegadas de dinossauro e de elefantes que deixaram marcas. Das suas explorações e das filmagens, Luís Quinta e Ricardo Guerreiro guardam à volta de sete terabytes de brutos com cerca de 120 horas de onde saiu um filme que também é um documentário sobre a cegonha-branca, simplesmente o protagonista. “É o actor perfeito para contar a história deste filme”, sugere Luís Quinta numa conversa a três.

A estreia online está marcada para domingo, 21 de Março, inserido na Semana ID, criada para “visitar, pensar e celebrar o Sudoeste”, e tem exibição televisiva agendada para breve na SIC.

Fotógrafos de natureza e amigos de longa data, Luís e Ricardo trabalham juntos na área do vídeo há cerca de dez anos, tendo co-produzido mais de dez filmes, longas e curtas-metragens (entre eles Arrábida da serra ao mar, Almada entre o rio e o mar, Reino Maravilhoso - Por terras do Alvão e do Marão e Al-Rábita - a Serra e o Homem) e pode dizer-se que todos partem da premissa de conservação da natureza. Vivem ambos em Almada e um dia conheceram Marta Cabral, presidente da Associação Rota Vicentina, que lançou o desafio. “Conhecíamos bem a costa sudoeste por caminhos diferentes. E já lá tínhamos andado juntos a escarafunchar. E por ser um bicho presente muito icónico e simbólico da região, a única do mundo onde nidificam em falésias, decidimos que o fio condutor podia andar à volta das cegonhas”, conta Ricardo Guerreiro, especializado em história natural e património do mundo rural.

Foto Luís Quinta

Há mais de 35 anos que Luís Quinta anda por aquela região ("fiz lá muito mergulho, muitos passeios, caminhadas e muitas fotografias. Conheço relativamente bem os valores naturais da região"). E por isso foi com naturalidade que chegaram a um consenso. “Podia ser um filme sobre um animal muito raro com dez centímetros, mas esta é uma ave super fácil de se ver. É grande, bonita, distribui-se por grande parte da costa, vem caçar a ribeiras, zonas agrícolas e portanto faz muito bem a ligação entre a costa e o interior.”

Foto Luís e Ricardo trabalham juntos na área do vídeo há cerca de dez anos

Enquanto voa, a cegonha-branca “leva o espectador”. É, no entender dos realizadores, “o actor perfeito para construir a história deste filme”, uma sucessão de “pequenas histórias de animais incríveis que as pessoas nem sonham, de animais de outro mundo”.

A “espinha dorsal” é a cegonha, que viaja por paisagens e formações geológicas “fantásticas” ("A geologia daquela região dava por si só um filme. É uma coisa fabulosa”, descreve Luís Quinta, colaborador regular da National Geographic Magazine e da revista Visão com oito grandes exposições de fotografia individuais — a mais recente, Sinfonia de Neptuno, de 2017, sobre as ondas da Frente Atlântica de Almada. A cegonha passeia, nidifica, come em estepes, montados e zonas de charcos. “Vai viajando, evoluindo. À medida que vai crescendo vai visitando territórios e todos eles têm histórias incríveis”. E, aos poucos, nesse encruzilhado vamos detectando actividade humana, pessoas que arrancam cortiça, que lançam as redes e que apanham marisco, mas que “não falam”. “São figurantes. Não há acção directa”, sublinha Quinta.

Foto Luís Quinta

O filme faz-se de “encontros casuais”, de “histórias complexas” e de “micro histórias” de “bichos raros”, como lhes chama Ricardo Guerreiro, que tem publicado em livros de história natural e revistas como a National Geographic Portugal e Visão e que tem visto os seus filmes serem transmitidos nos espaços de história natural da SIC e da espanhola RTVE.

São falcões-peregrinos, caranguejos-violinistas nas lamas do rio Mira e “animais bizarros milimétricos” que eclodem e se reproduzem nos charcos temporários. “Quando os charcos secam, desaparece tudo. No ano seguinte vêm outra vez as chuvas e explode outra vez toda essa vida subaquática. “É uma história surpreendente”, completa Luís Quinta. “Quando me contaram aquelas histórias há dez, quinze anos, caiu-me o queixo.”

Foto Falcão-peregrino Luís Quinta

Fiéis ao seu lema ("os nossos filmes são sobre a celebração da natureza"), o documento que agora se revela encerra “ao de leve alguma denúncia”, a “loucura das estufas e outros problemas ambientais difíceis de disfarçar. “Ao sul da Zambujeira do Mar, se voarmos o drone e o virarmos para Norte, vemos manchas de estufas que são maiores do que a aldeia, são elas próprias autênticas aldeias”, descreve Ricardo. Também foi por isso que a Associação Rota Vicentina quis avançar para esta “bandeira de promoção” dada a “necessidade de protecção da região”.

A Costa das Cegonhas – Retrato Natural do Sudoeste conta com texto de Sandro William Junqueira, publicou O Caderno de Algoz (Caminho, 2009) e Um Piano para Cavalos Altos (Caminho e Leya Brasil, 2012), pesquisa e revisão científica da bióloga Paula Canha, narração de Miguel Guilherme e música de José Avelino. Todos vão estar à conversa em sala aberta no Facebook e YouTube da Rota Vicentina no domingo.