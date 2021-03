Tinta Francisca a brilhar em trio de excelência

Aos vinhos com os rótulos Colinas do Douro e Quinta da Extrema, junta-se agora os Ensaios Extremes. O Tinta Francisca é elegante, com muita vivacidade, palato rico, textura macia. Um vinho sedutor.

Colinas do Douro é um projecto arrojado do empresário angolano Kelson Giovetti, que há uma década agrupou quatro quintas nos limites leste e sul da região do Douro, junto à aldeia de Escalhão. Arrojado não só pela envergadura, extensão e localização, mas ainda pelo investimento, que inclui uma adega de autor com a assinatura do arquitecto Souto de Moura, associada a um projecto de enoturismo não menos ambicioso.