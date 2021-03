A história mal contada da venda das barragens pela EDP

Durante uma audição com a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, no dia 10 de fevereiro, a ministra Ana Paula Godinho foi confrontada pelas deputadas e pelos deputados com as dificuldades de pais e mães em teletrabalho, numa altura em que já tinham passado quase três semanas desde o encerramento das escolas. A ministra não se mostrou disponível para apoiar estas famílias. Reconheceu que existem dificuldades, mas lembrou que a situação é “difícil para todos”. E acrescentou: “a dificuldade é real, mas todos vivemos situações de uma exigência imensa”.