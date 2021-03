Espanha trava comboios internacionais e deixa Portugal isolado

María José Rallo, secretária-geral dos Transportes e Mobilidade, anunciou na semana passada no parlamento espanhol que os comboios nocturnos que cruzavam a Península Ibérica antes da pandemia não deverão voltar aos carris. Motivo: a alta velocidade tem tempos de viagem tão competitivos que já não se justifica manter comboios que demoram uma noite a ligar duas cidades. E com esta posição, Portugal fica isolado nas ligações ferroviárias com o resto da Europa.