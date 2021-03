1. Bem compreenderá o leitor, assim o espero, que devido ao meu muito recente passado no órgão disciplinar da FPF, não me pronuncie publicamente sobre o mérito ou demérito da decisão do Conselho de Disciplina da FPF e ainda da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, sobre o denominado “caso Palhinha”. Justiça desportiva e “caso Palhinha” são expressões aqui utilizadas, somente por economia de texto e facilidade de compreensão.