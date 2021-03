Rúben Amorim: “Sentimos mais dificuldade do que sentíamos no inicio”

Treinador do Sporting reconhece dificuldades nos últimos jogos dos “leões” e que os casos de covid-19 no plantel devem ser encarados “com naturalidade”.

O Sporting tem perdido poucos pontos esta época, mas as últimas vitórias que alcançou foram pela margem mínima e no limite, sinal de que os adversários sabem como anular o jogo ofensivo dos “leões”. Rúben Amorim não tem problemas em reconhecer as dificuldades recentes, mas o discurso do treinador líder no campeonato continua a ser no mesmo sentido: trabalhar para melhorar.

“Vamos continuar a trabalhar para melhorar a nossa equipa. As equipas fecham-se, sentimos mais dificuldades do que sentíamos no início”, reconheceu Amorim na conferência de imprensa de antecipação do jogo deste sábado em Alvalade frente ao Vitória de Guimarães.

“A quebra de intensidade aconteceu mais frente ao Santa Clara. Os adversários preparam-se bem e nós temos de evoluir como equipa. Os jogadores já adquiriram tudo da primeira fase, nós jogamos com as características e inspiração dos jogadores. Temos de trabalhar, o futebol são momentos, são fases da época, é melhorar e ganhar. Vamos esperar que os jogadores e o treinador ajudem o Sporting a ser melhor”, acrescentou Amorim.

Matheus Nunes e Antunes ficam de foram do confronto com os vimaranenses, depois de terem testado positivo à covid-19. Amorim diz que o Sporting tem feito tudo para evitar novos casos, mas que esta situação deve ser encarada com naturalidade: “É sempre mau ter casos covid, fazemos sempre tudo para evitar, há coisas que não controlamos. Temos de ser ainda mais rigorosos no controlo. É esperar e ir testando. Não tememos nada, é sempre uma possibilidade, tivemos dois casos, não sei se se pode falar de surto, não há nada que temer. Sabíamos que fazia parte deste campeonato.”