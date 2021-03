Em prol da igualdade, Mundial feminino será atribuído em congresso FIFA

“Isto representa um passo significativo para alinhar o Campeonato do Mundo feminino com a principal e idêntica competição masculina”, justifica a FIFA.

Os Mundiais de futebol feminino vão passar a ser atribuídos durante os congressos da FIFA, decidiu nesta sexta-feira o conselho do organismo, que era quem tinha essa atribuição até agora.

“Como a FIFA procura elevar o perfil do futebol feminino, isso representa um passo significativo para alinhar o seu Campeonato do Mundo com a principal e idêntica competição masculina”, refere a entidade, para justificar o apelo à igualdade entre as variantes masculina e feminina.

Em Junho de 2020, foi o conselho da FIFA quem decidiu conceder à Austrália e Nova Zelândia a edição de 2023 do Mundial.

A proposta precisa ainda da validação definitiva, que vai decorrer no 71.º Congresso da FIFA, que se reunirá virtualmente, pela segunda vez na história, devido à covid-19, a 21 de Maio.