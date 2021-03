Governo trava regresso do público ao desporto, adianta o Expresso

Os sinais que têm vindo a ser dados nos últimos dias apontavam no sentido da abertura do Governo para o regresso condicionado de público aos eventos desportivos a partir do final de Abril, mas o Expresso avança nesta sexta-feira que a tutela não vai autorizar a presença de espectadores pelo menos até meados de Maio.

“Os eventos mencionados não terão público”, foi a resposta do Governo à pergunta do semanário sobre a presença de adeptos no futebol e no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 nas próximas semanas. Uma indicação contrária às que têm vindo a público recentemente, até pela voz do próprio secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Ribeiro.

"Desde que haja condições de total responsabilidade, defenderei a presença de público nos espectáculos desportivos. Reconhecendo algumas diferenças em relação a outros espectáculos, reconheço também a capacidade que o sector tem de garantir essa segurança”, afirmou o governante já este mês, em entrevista ao Canal 11.

No mesmo sentido, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, manteve a porta aberta a esta possibilidade na apresentação dos apoios dirigidos ao sector, no final da passada semana. “O plano de desconfinamento é claro e abre perspectivas ao regresso de público a eventos, seguindo as recomendações do trabalho técnico feito pelos especialistas. Também abre a perspectiva de regresso a eventos desportivos desse mesmo público, mas a decisão da presença de espectadores pertence, em última instância, à DGS e tudo está dependente da situação epidemiológica do momento em concreto”, sublinhou, em Lisboa.

Segundo o Expresso, as intenções do executivo governamental passam agora por manter as actuais restrições “até ao fim deste período de desconfinamento”, que se prolonga até meados de Maio. Ora, com o Grande Prémio de Fórmula 1, no Algarve, apontado para 2 de Maio, e com os jogos da I e II Ligas de futebol a terminarem no final desse mês, esta será praticamente uma machadada final nas expectativas dos agentes desportivos.

De resto, o esforço dos organizadores das diferentes competições para garantir o regresso controlado dos adeptos está a ser redobrado, com a proposta de testes a todos os espectadores que queiram marcar presença no Autódromo Internacional do Algarve, quer para assistir à Fórmula 1, quer ao Grande Prémio de MotoGP, a 18 de Abril.

Ao que o PÚBLICO apurou, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem agendada para a próxima semana uma reunião com as autoridades para discutir também os termos do regresso do público aos estádios, até porque o presidente do organismo, Pedro Proença, manifestou já a intenção de reabrir as portas dos recintos na segunda quinzena de Abril, cumprindo, naturalmente, as directrizes da Direcção-Geral da Saúde.