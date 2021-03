Ajax no caminho da Roma na Liga Europa

A Roma, sob as ordens do treinador português Paulo Fonseca, vai enfrentar o Ajax nos quartos-de-final da Liga Europa. Foi este o resultado do sorteio realizado nesta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

A primeira mão da eliminatória, em Amesterdão, está marcada para 8 de Abril, disputando-se o encontro em Roma na semana seguinte. Depois de eliminar o Shakhtar Donetsk, a equipa italiana vai encontrar outro dos candidatos aos triunfo na competição.

Quem seguir em frente já sabe que terá à espera, nas meias-finais, o vencedor do embate entre Granada e Manchester United. Os espanhóis têm sido uma das surpresas da competição, enquanto os ingleses afastaram, com dificuldades, o AC Milan na ronda anterior.

Nas outras duas partidas, o Dínamo Zagreb, que surpreendeu o Tottenham com um improvável triunfo por 3-0, jogará com o Villarreal, enquanto o Slavia Praga se desloca a Londres, na primeira mão, para se bater com o Arsenal.