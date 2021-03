Técnicos da Cultura: “Lavei a alma com as minhas lágrimas. A partir daí foi sarar”

Há um ano, Vítor Moura embalou todo o material da sua empresa de suporte à área do espectáculo. Guardou-o no armazém e mentalizou-se — só dali a dois anos é o que o voltaria a usar. Até lá, equacionava, talvez tivesse mesmo de mudar de ramo profissional. Decretado o primeiro estado de emergência, a 18 de Março de 2020, com os primeiros concertos e festivais a serem desmarcados ou adiados, entrou numa espiral de desmotivação e desespero. Naquela sala, estava o sonho concretizado do esforço de uma década de trabalho guardado numa pilha de amplificadores embrulhados em plástico. Pessimista e sem qualquer sinal de quando poderia voltar à actividade temeu pela sua saúde mental e segurança financeira.