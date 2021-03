Sexta, na TV: arte de Chafes, a queda de um ciclista e o regresso à casa de Amália

CINEMA

Money Monster

Hollywood, 12h20

Lee Gates é a estrela de um programa televisivo sobre investimentos financeiros. Kyle Budwell é um investidor que segue os seus conselhos e acaba por perder todo o dinheiro em acções de uma empresa de tecnologia. Desesperado, irrompe pelo estúdio, apresenta a sua história e ameaça fazer explodir o edifício. Com realização de Jodie Foster, um thriller com George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic West e Caitriona Balfe.

Ou Nadas ou Afundas

RTP2, 22h49

Formar uma equipa de natação sincronizada. É esta a solução que um grupo de homens, cada um a navegar a sua própria crise de meia-idade, encontra para os seus problemas. Com Mathieu Amalric e Guillaume Canet à frente de um elenco que inclui também Philippe Katerine (num papel premiado com o César), Virginie Efira, Leila Bekhti e Marina Foïs, o filme de Gilles Lellouche foi um dos maiores êxitos de 2018 em França.

Assim Assim

RTP1, 00h43

Em 2010, Sérgio Graciano vencia a primeira edição do Shortcutz Lisboa com a curta-metragem Assim Assim. Foi então transposta para longa num filme que, ao seguir cinco pessoas que se cruzam numa esplanada em Lisboa, parte do pressuposto de que “as relações são complicadas porque as pessoas pensam demasiado” e porque “no fundo, já ninguém acredita no amor”.

ENTRETENIMENTO

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h54

Mariza, Jorge Fernando, Luís Guerreiro e Filipe Ferreira são os convidados do episódio de estreia da segunda temporada do programa que recupera o espírito das tertúlias que Amália promovia em sua casa. A porta verde do número 193 da Rua de São Bento torna então a abrir-se a conversas, histórias e música, com José Gonçalez como condutor. “Vamos ter sempre espaço para algumas homenagens, para olhar a história do fado e trazer ao programa os seus protagonistas mais recentes mas nunca esquecendo as novas gerações”, assegura o anfitrião. António Zambujo, Cuca Roseta, Marco Paulo, António Chainho e Anabela estão entre as presenças garantidas nos próximos episódios.

DOCUMENTÁRIOS

Durante o Fim

TVCine Edition, 22h

O realizador João Trabulo segue o escultor Rui Chafes nas suas actividades, desde a idealização até à concepção das obras, mostrando o indivíduo para lá do artista. Ao mesmo tempo, dá conta da influência determinante dos anos em que viveu na Alemanha, onde se inspirou na cultura clássica e no romantismo germânico para os misturar com as suas raízes portuguesas, num universo de nostalgia que marcaria a forma como viria a conceber toda a sua obra, reconhecida internacionalmente. Durante o Fim abre um ciclo em torno da ideia de portugalidade, que prossegue nas próximas sextas-feiras com Fantasia Lusitana, de João Canijo, e O Lar, de António Borges Correia.

Grandes Mentiras

Odisseia, 22h30

O terceiro e último episódio da série documental é dedicado a um dos mais medalhados e também mais polémicos ciclistas de sempre. 2013: Lance Armstrong, a lenda centra-se no momento em que o atleta norte-americano, até então considerado um herói, confessou publicamente, numa entrevista a Oprah Winfrey, ter recorrido ao doping e outras técnicas para ganhar vantagem na alta competição, incluindo nas sete vezes em que alcançou a vitória na Volta à França – isto depois de mais de uma década a negar as acusações e suspeitas.

INFANTIL

Simão

Panda, 7h45 e 15h15

O pai está estranho e Tal como o pai são os dois episódios escolhidos para assinalar o Dia do Pai na companhia de Simão, o coelhinho curioso que está sempre a aprender coisas novas com a família e os amigos. Também A Porquinha Peppa se junta à comemoração, com um episódio em que ela e o irmão, George, investem em oferecer o melhor dia de sempre ao Papá Porquinho (às 9h e às 16h15).

Sydney & Max

Disney Channel, 20h55

Até à meia-noite, o canal é ocupado por uma maratona motivada pelo Dia do Pai, ao ritmo da série que promove um divertido (des)encontro de expectativas, desafios e saberes (e também alguns disparates) de três gerações, representadas por uma adolescente, o pai e a avó.