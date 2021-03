Dinis Sousa: “Uma orquestra tem o dever de colocar a música ao serviço da comunidade”

Esta semana erigido a maestro titular da Royal Northern Sinfonia do Reino Unido, o português Dinis Sousa quer que a música contribua para o bem-estar das populações no pós-pandemia.

A cultura, e em particular a música clássica, pode ser um factor potenciador da reabilitação das comunidades no mundo pós-pandémico. É nisso que se acredita na Royal Northern Sinfonia (RNS), a única orquestra de câmara a tempo inteiro, baseada no centro cultural Sage Gateshead, em Newcastle, norte de Inglaterra, que comunicou esta semana que havia novo maestro titular: o português Dinis Sousa.