Agora que há computadores em casa de Júlia, o televisor até está desligado da tomada

Catarina sorri para a mãe, enquanto aponta para o computador: “Pensei que estava atrasada, já passa da hora.” Do outro lado do ecrã, está apenas o professor de Português, que lhe dá as boas-vindas. Foi a primeira aluna a chegar. Os restantes colegas demoram ainda longos minutos para entrar na sala de aulas virtual – quase a conta-gotas.