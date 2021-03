Sismo de magnitude 3.4 sentido na região de Lisboa

Um sismo de magnitude 3.4 na escala de Richter foi sentido na região de Lisboa na manhã desta quinta-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 3.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 10 km a noroeste de Alcochete”, lê-se no comunicado do IPMA. “Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Lisboa”.

Nas redes sociais, há relatos de que o abalo foi sentido em Lisboa, Sintra e Oeiras, entre outras zonas da Grande Lisboa. Segundo vários testemunhos submetidos na página do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o sismo foi sentido durante menos de dez segundos. “Tremor ligeiro, curto”, escreve uma testemunha de Vila Franca de Xira. “Cinco a dez segundos bem sentidos”, escreve outra, de Odivelas. “Um abanão violento e a casa abanou toda com grande oscilação, diria que menos de 3 segundos”, refere uma testemunha de Alcochete.