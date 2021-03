Papa Francisco telefona aos pais de um menino doente de Braga

Depois de enviarem uma carta, os pais de um menino de Braga com cancro receberam uma chamada do Papa Francisco, “recheada de esperança e alento”. A criança de sete anos está a realizar um tratamento experimental em Barcelona.

O Papa Francisco contactou na quarta-feira os pais de Tomás Vilaça, um menino de sete anos com cancro, avançou a agência Ecclesia. A criança, natural de Braga, encontra-se em Barcelona a realizar um tratamento experimental a um neuroblastoma – um cancro infantil comum que afecta o sistema nervoso.

O telefonema foi divulgado na página “Pelos sonhos do Tomás”, onde os pais da criança relatam um dia “verdadeiramente abençoado”, mostrando-se “profundamente gratos” ao Papa Francisco pela sua “proximidade e grande generosidade”.

“O nosso guerreiro tem tido dias difíceis, pelo que está internado para melhor controlarmos a situação. Eis que esta tarde recebemos uma chamada de Sua Santidade, Papa Francisco, em resposta a uma carta que enviámos recentemente. Uma chamada totalmente inesperada, mas recheada de esperança e alento”, descreve a publicação nas redes sociais.

Tomás foi diagnosticado com um neuroblastoma agressivo e invasivo em Setembro de 2019, lê-se numa publicação na página dedicada à batalha da criança contra a doença. Um ano depois, voltaram a ouvir que a luta ainda não tinha terminado. “O Tomás passou por oito ciclos de quimioterapia, uma cirurgia altamente invasiva, um autotransplante onde sofreu confinado a um quarto durante um mês e meio, vários ciclos de radioterapia e três ciclos de imunoterapia invasiva e ainda assim recuperava sempre e sorria”, escreveram os pais. Os tratamentos de que precisa, além de dispendiosos, têm de ser feitos em Barcelona e nos Estados Unidos da América, orientados com o IPO do Porto.