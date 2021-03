Covid-19. Portugal regista 485 novos casos e 21 mortes

Estão internadas nos hospitais portugueses 828 pessoas, menos 28 do que no dia anterior. Nas unidades de cuidados intensivos estão 187 doentes, menos 18 do que no dia anterior.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 485 casos de covid-19 (doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2) e 21 mortes, de acordo com o boletim de actualização diária da Direcção-Geral da Saúde (DGS). No total, o país contabiliza 16.743 mortes e 816.055 casos positivos desde Março do ano passado.

Estão internadas nos hospitais portugueses 828 pessoas, menos 28 do que no dia anterior. Nas unidades de cuidados intensivos estão 187 doentes, menos 18 do que no dia anterior. Esta quinta-feira, foi alcançada a meta que Marcelo Rebelo de Sousa tinha colocado para o desconfinamento: menos do que 200 doentes em simultâneo em unidades de cuidados intensivos.

Desta forma, foram alcançadas as metas determinadas pelo Presidente em Fevereiro. Para além dos internamentos em cuidados intensivos, também se registam menos de dois mil casos diários, menos de 1250 internamentos e uma taxa de incidência não superior à média europeia.

Ainda de acordo com o mesmo boletim, registaram-se mais 580 recuperados. No total, o número de casos activos da doença cifra-se em 34.713 — número a que se chega depois de subtraído o total de mortes e recuperados ao número total de casos.