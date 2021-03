Consome drogas? Acaba de ser lançado um inquérito online

Se usa drogas ou conhece quem as use, esta notícia é para si. O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) lança esta quinta-feira um inquérito online orientado para adultos que consomem algum tipo de substâncias psicotrópicas. A ideia é “melhorar a compreensão dos padrões de consumo de drogas na Europa e ajudar a moldar as futuras políticas e intervenções”.

Não é a primeira vez que aquela agência europeia recorre a esta metodologia. Fê-lo em 2016, em jeito de projecto-piloto, abarcando seis países. Tornou a fazê-lo em 2017/2018, incluindo outros dez. Desta vez, o inquérito – voluntário e anónimo – abrangerá um total de 31 países e far-se-á em 28 línguas.

Na nota emitida pelo EMCDDA lê-se que os “inquéritos online têm a vantagem de chegar directamente às pessoas que consomem drogas”. “São rápidos e de baixo custo, fornecem novos dados de uma forma rápida e podem ajudar a identificar tendências emergentes”, lê-se ainda.

Admite-se que os inquéritos online não são representativos da população em geral, como os que costuma fazer sobre prevalência de consumos. Julga-se, porém, que “quando cuidadosamente realizados e combinados com métodos tradicionais de recolha de dados, podem ajudar a traçar um quadro mais pormenorizado, realista e actual do consumo e dos mercados de droga na Europa”.

Até agora, Portugal tinha ficado de fora do Inquérito Online Europeu sobre Drogas. Na primeira edição, participaram a Croácia, a República Checa, a França, os Países Baixos, a Suíça e o Reino Unido. Na segunda, a Áustria, a Bélgica, o Chipre, a Estónia, a Finlândia, a Itália, a Letónia, Lituânia, o Luxemburgo e a Polónia.

Desta vez, entram 21 Estados-membros (Áustria, Bulgária, Chipre, República Checa, Estónia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia). E seis potenciais candidatos (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia). E três países da área de política europeia de vizinhança (Geórgia, Líbano e Ucrânia). E um parceiro (Suíça).

O questionário está estruturado por módulos. O plano é apurar “dados sociodemográficos, padrões de consumo, acesso a tratamento, acesso a drogas (por ex., quantidades normalmente compradas e preços) e a forma como a covid-19 afectou os padrões de consumo”.

Em cada país, há entidades que vão promover o Inquérito Online Europeu sobre Drogas. No caso de Portugal, esse papel cabe ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências, do Ministério da Saúde.