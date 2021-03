Autarcas a mudar de concelho serão raros no PS

A estratégia autárquica dos socialistas será centrada na concretização da recuperação económica e social do país, para a qual os autarcas são considerados um “trunfo”. Mais do que em candidatos, o PS aposta em “ideias”, diz.

Serão raros os casos de actuais presidentes de câmara ou autarcas que venham a encabeçar listas eleitorais do PS noutros concelhos, confirmou ao PÚBLICO o secretário-geral adjunto José Luís Carneiro. Este é um dos princípios gerais que estão a orientar as escolhas da direcção dos socialistas para as eleições locais deste ano.