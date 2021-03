PAN sem chefe de gabinete no Parlamento após saída de André Nunes ao fim de nove meses

Nuno André Batista Nunes foi “exonerado dos cargos de assessor e chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PAN” por “despacho de 2 de Março de 2021 da presidente do Grupo Parlamentar

André Batista Nunes deixou o cargo de chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PAN, depois de ter estado quase nove meses em funções, e o partido ainda não preencheu a vaga, encontrando-se em “processo de recrutamento”.

De acordo com a edição de hoje do Diário da República, Nuno André Batista Nunes foi “exonerado dos cargos de assessor e chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PAN” por “despacho de 2 de Março de 2021 da presidente do Grupo Parlamentar”, Inês Sousa Real, com efeitos a partir desse dia.

De acordo com fonte oficial do Pessoas-Animais-Natureza, André Batista Nunes saiu “por motivos pessoais” e “continua no partido”.

Quanto ao facto de o Grupo Parlamentar estar sem chefe de gabinete, a mesma fonte indicou que o partido está “em processo de recrutamento, que deverá ser concluído em breve”.

André Batista Nunes foi nomeado chefe de gabinete do PAN no final de Junho do ano passado, depois da antecessora, Sara Martins, ter deixado o cargo. Sara Martins saiu quando Cristina Rodrigues deixou o Grupo Parlamentar e passou a deputada não inscrita, integrando agora o seu gabinete.

Antes de ocupar o lugar de chefe de gabinete, André Batista Nunes foi assessor jurídico do Grupo Parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza. Nas últimas eleições autárquicas, foi candidato do partido à Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal.

A notícia foi avançada pelo jornal online Observador.

No último fim-de-semana, o porta-voz do PAN, André Silva, anunciou que que vai abandonar as suas funções executivas no partido e o lugar de deputado no Parlamento, invocando motivos pessoais e a defesa do princípio da limitação de mandatos.