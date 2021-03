Prevenção da corrupção vai chegar às escolas

O Governo aprovou nesta quinta-feira em Conselho de Ministros a estratégia anticorrupção que terá como principal dimensão a prevenção com acções ao nível da educação básica e com manuais de boas práticas para os servidores do Estado.

Depois de uma primeira versão aprovada há cerca de um ano e que esteve em discussão pública, o Governo chegou agora à versão final e vai avançar com nova legislação sobre a matéria.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou que a estratégia “pretende construir um modelo integrado de acção” e ser um sistema que capaz “de medir os efeitos de medidas que já tinham sido tomadas sobre o próprio fenómeno” da corrupção.

O comunicado do Conselho de Ministros, entretanto divulgado, adianta que “a estratégia identifica prioridades e prevê um conjunto de acções, articuladas e integradas, tendentes a permitir ao Estado agir a montante do fenómeno — formando cidadãos, melhorando a capacidade de resposta da administração e os mecanismos de transparência na acção pública, activando mecanismos de identificação precoce de riscos de fraude e corrupção, prevenindo a gestação de contextos geradores de práticas corruptivas —, reduzindo assim a necessidade de reacção penal”.

Este objectivo, lembra a nota, estava inscrito no programa do XXII Governo Constitucional por ser essencial ao reforço da qualidade da democracia e à plena realização do Estado de Direito.