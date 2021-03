Albuquerque fala em motivações políticas, oposição diz que já tinha avisado

O antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, fala em “coincidência”. O actual, Miguel Albuquerque, aponta “motivações políticas”. Um dia depois de a Polícia Judiciária, a mando do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), ter efectuado uma série de buscas a departamentos do governo madeirense e a duas empresas, num âmbito de uma investigação relacionada com suspeitas da “prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio”, cujo principal visado é o próprio Albuquerque, as reacções políticas marcaram o dia no Funchal.

O chefe do executivo madeirense, à margem de uma visita a um percurso pedestre, reiterou aos jornalistas que o governo regional está a colaborar com a justiça e não tem nada a esconder. “Eu não estou acusado de nada, nem estou condenado por nada. Eu sempre actuei dentro dos padrões éticos e vou continuar a fazê-lo”, disse, distinguindo eventuais “decisões erradas” de actos ilícitos. Já Jardim, num comentário escrito no Facebook, responsabilizou PS e Bloco pelo “ruído” à volta da zona franca.

À esquerda, o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, diz que este assunto, a exploração da zona franca, tem merecido a atenção do partido, mostrando-se convicto de que a verdade será apurada. Mais crítico, Paulino Ascenção, do Bloco, recorda as posições do partido sobre esta matéria, dizendo ser inaceitável que quem governa use esse poder para “resolver a sua vidinha pessoal”.

Na origem da investigação está uma queixa apresentada pelo antigo deputado independente na assembleia madeirense Gil Canha, sobre alegadas ligações entre a venda de uma unidade hoteleira da família de Albuquerque, a Quinta das Rosas, a um fundo imobiliário que seria controlado pelo Grupo Pestana. Um negócio que foi concluído no mesmo ano em que o governo decidiu prorrogar, por ajuste directo, a concessão da zona franca da Madeira a uma empresa do universo do mesmo Grupo Pestana. Uma ligação que o grupo hoteleiro já rejeitou, dizendo, em comunicado, que “não é, nem nunca foi” accionista ou detentor de participação da sociedade gestora do fundo.