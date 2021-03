Tudo começou com Marcelo a pressionar Costa para o primeiro estado de emergência: já lá vão 13

A história do primeiro estado de emergência ensina-nos muito sobre a forma como a pandemia foi sendo gerida entre os dois palácios, o de Belém e o de São Bento, ao longo dos últimos 12 meses. Ainda António Costa resistia à ideia de se decretar o estado de emergência e se limitar direitos, liberdades e garantias e já Marcelo Rebelo de Sousa se mostrava inquieto e pressionava nesse sentido. Dias depois de um curto estado de alerta, já com os alunos em casa e algumas empresas a tomarem a iniciativa do teletrabalho, o primeiro-ministro acedeu e o país confinou. E, afinal, como mostraram as sondagens, era isso mesmo que os portugueses queriam.