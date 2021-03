Onde estão os DJ e artistas da noite? Depois do medo, descobriram novas paixões

As luzes coloridas das discotecas e bares apagaram-se há um ano. Para os DJ que conduziam a noite e os artistas que dominavam o palco, o trabalho desapareceu de forma brusca, sem apoios, sem teletrabalho, sem um plano B. Começaram do zero, descobriram novas paixões, mas não esquecem as saudades da vida “social e boémia” da noite.