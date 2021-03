As falsidades do plano PRA-Alto do Restelo

A forma como a Câmara Municipal de Lisboa (CML) apresenta o Plano de Renda Acessível do Restelo, reflectida na vossa notícia, sobre a discussão pública de dia 15, está recheada de afirmações falsas que alteram a percepção do que está em causa (o impacto enorme que as construções previstas teriam na comunidade).

Vejamos duas das falsidades mais relevantes:

1) Diz o vereador: “Estes projectos que estamos a discutir não interferem em nada com os espaços já construídos nem com o modo de vida das pessoas”. Como poderá não interferir a construção de 8 edifícios de habitação para mais de 2 mil pessoas, juntamente com um conjunto de outros recursos previstos, entre os quais supermercados?

2) Diz a notícia: “Cerca de mil novos habitantes”. Supostamente, entre 950 e 1000, segundo o vereador. A própria apresentação da CML indica que o aumento previsto no número de habitantes é de 1311 a 2558. Considerando que a zona de impacto do plano se insere numa área que corresponde apenas a uma parte da antiga freguesia de São Francisco Xavier (a que corresponderão cerca de 8 mil habitantes no seu total), este aumento corresponderá a um aumento 25% na antiga freguesia e de (estimo) cerca de 40% na população do bairro em causa.

O plano, na sua forma actual, teria um impacto enorme na comunidade, e deveria ser revisto no que se refere ao número de fogos a disponibilizar.

João Silva, Lisboa

Os verdadeiros super-heróis

No âmbito do trabalho escolar, a minha filha desenhou um super-herói imaginário. Para mim, as crianças e os jovens adolescentes têm sido os verdadeiros heróis desta pandemia. Enclausurados em casa por pais hipocondríacos e por políticos incompetentes deslumbrados com o ensino à distância, têm sofrido problemas de ansiedade, depressão, solidão e perturbações de comportamento alimentar. As consequências dos medos dos adultos, o resultado do confinamento na saúde física e mental de crianças e jovens só vai ser avaliado a médio e longo prazo. Resta-me apelar aos vossos superpoderes para que voltem rapidamente à escola, aprendendo, socializando, convivendo, que possam partilhar comida com os amigos ou brincar num parque infantil.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Vacinação, em ponto morto

Os números já conhecidos sobre a aplicação do Plano de Vacinação em Portugal contra a covid-19 revelam-nos um panorama desolador. Os objectivos de saúde pública definidos pela DGS para a primeira fase da campanha de vacinação não foram cumpridos. Seguramente, devido à comprovada escassez de vacinas, mas, ao mesmo tempo, porque as prioridades estabelecidas no plano foram sendo desrespeitadas ou, simplesmente, ignoradas. Depois de esgotada a quase totalidade das vacinas recebidas (cerca de 1,2 milhões de doses), apenas 47,3% de um universo de 670 mil pessoas, com mais de 80 anos, receberam a primeira das duas doses previstas.

Entre as pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 79 anos e com patologias graves associadas (calcula-se que, num total de 400 mil pessoas), o grupo dos idosos (mais de 65 anos) tem sido, claramente, penalizado: somente 3,9% iniciaram o processo de vacinação. Para ultrapassar este problema, nada como simplificar as regras. Relativamente à última vacina introduzida no país, a primeira recomendação, que visava limitar a sua aplicação a pessoas com menos de 65 anos, seria alterada, passando a estar disponível, sem restrições, para maiores de 18 anos, muito embora a Agência Europeia do Medicamento tenha salientado que a sua eficácia não fora testada naquele grupo populacional.

Mas, para desenvolver este importante “trabalho de campo” que, na fase de estudos e ensaios clínicos, foi desprezado, nada como convocar os nossos idosos mais vulneráveis. Finalmente, no “quadro de contra-indicações e precauções” referente à mesma vacina, onde antes se poderia ler: “tem/teve cancro, ou alguma doença que afecte a imunidade?”, passou a ler-se “tem alguma doença que afecte a imunidade?”. Uma alteração considerada insignificante, quando se sabe que, entretanto, vários países suspenderam a sua aplicação.

Florêncio Teixeira Gomes, Matosinhos

Portugal a saque

Parece que já nada nos pertence. Fomos hipotecados. Fomos vendidos pelos vendilhões do sistema, principescamente pagos por todos nós.

Ainda agora veio às pantalhas televisivas o actual CEO da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, afirmar que a venda das seis barragens, situadas no Rio Douro, à francesa Engie foi feita com a maior lisura possível, para que continuassem a funcionar. Mas com lucros para quem?

José Amaral, Vila Nova de Gaia