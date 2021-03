Suspeito de ataque contra salões de massagem asiáticos pode enfrentar pena de morte

Debate sobre as motivações do atirador continua centrado nos crimes de ódio contra a comunidade ásio-americana. Porta-voz da polícia que destacou suposta “dependência de sexo” por parte do atirador publicou mensagem anti-China nas redes sociais.

Robert Aaron Long, o principal suspeito dos tiroteios em três salões de massagem no estado norte-americano da Georgia, na terça-feira, foi acusado formalmente de oito homicídios e pode vir a ser condenado à pena de morte.

Segundo a polícia, o homem de 21 anos disse que é dependente de sexo e afirma que foi motivado por uma vontade de “eliminar a tentação”. Mas o facto de seis das vítimas serem mulheres asiáticas deixou a comunidade ásio-americana dos EUA em choque.

No último ano, as queixas de crimes de ódio no país contra cidadãos de origem ou ascendência asiática subiram de uma média anual inferior a 200 para quase 4000 – um facto que as vítimas e as associações de defesa dos direitos civis atribuem, em parte, à teoria da conspiração de que a pandemia de covid-19 foi criada de propósito pelo Governo chinês.

Em particular, os representantes da comunidade ásio-americana nos EUA acusam o ex-presidente Donald Trump de fomentar e legitimar os ataques do último ano, ao insistir em referir-se ao vírus SARS-Cov-2 como o “vírus chinês”.

Na terça-feira, pouco antes de as notícias dos tiroteios na Georgia terem começado a dominar a atenção do país, Trump voltou a referir-se ao SARS-CoV-2 como o “vírus da China” numa entrevista ao canal Fox News.

“Nós pusemos a economia num patamar que o mundo nunca tinha visto”, disse o ex-presidente dos EUA. “Eramos a inveja do mundo quando fomos atingidos pela covid – o vírus da China, como eu lhe chamo –, e depois disso fomos abaixo como qualquer outra economia.”

Arma legal

Segundo a polícia do condado de Cherokee (o local do primeiro dos três ataques de terça-feira, 70 quilómetros a norte de Atlanta), o atacante conduziu uma carrinha ao longo da estrada que liga a sua área de residência à capital do estado da Georgia e parou em três salões de massagem.

No primeiro, matou quatro pessoas com uma pistola de 9mm que tinha comprado no mesmo dia de forma legal, segundo o vendedor. Mais à frente, à entrada de Atlanta, matou mais quatro pessoas em outros dois salões de massagem, localizados em lados opostos da estrada.

Das oito vítimas, sete eram mulheres – seis funcionárias asiáticas dos salões de massagem e uma cliente branca. No local do primeiro ataque foi também morto um homem branco, no interior do salão, e um hispânico foi atacado quando saía de uma loja contígua, ficando com ferimentos graves.

O consulado da Coreia do Sul em Atlanta anunciou, na quarta-feira, que quatro das mulheres mortas são de etnia coreana, mas ainda não foram reveladas as nacionalidades de todas as vítimas.

Morte ou prisão perpétua

Na quarta-feira, Robert Aaron Long foi formalmente acusado de oito crimes de homicídio premeditado e um crime de ofensa à integridade física grave, e vai ter esta quinta-feira a primeira audiência judicial.

A Georgia é um dos estados norte-americanos onde se aplica a pena de morte, por injecção letal. Se vier a ser condenado por homicídio premeditado, Long pode ser condenado à morte (se, entretanto, o Ministério Público local pedir essa condenação, o que ainda não foi confirmado).

Ao contrário do que acontece em outros estados norte-americanos, se o júri do julgamento na Georgia não aprovar por unanimidade a condenação à morte, Robert Aaron Long não terá direito a um novo julgamento – em vez disso, será automaticamente condenado a uma pena de prisão perpétua, com ou sem possibilidade de sair em liberdade condicional.

Desde o ataque de terça-feira, várias personalidades e empresas de todos os sectores da sociedade norte-americana juntaram-se a uma campanha de condenação do ódio contra asiáticos nos EUA.

“O racismo contra os asiáticos mata. É real. E está a crescer e a ficar mais forte”, disse Andrew Yang , ex-candidato às eleições primárias no Partido Democrata para a Casa Branca e actual candidato à câmara de Nova Iorque.

Nascido nos EUA e filho de imigrantes de Taiwan, Yang disse que não tem dúvidas sobre as motivações do atacante. “Como ásio-americano, o que eu sinto é exactamente aquilo que aconteceu: mulheres asiáticas foram o alvo de um crime de ódio devastador, trágico e sem sentido.”

Mensagem anti-China

Na quarta-feira, o porta-voz o gabinete do xerife do condado de Cherokee, Jay Baker, recentrou o debate em torno das motivações do atacante, ao dizer, numa conferência de imprensa, que Robert Aaron Long é “dependente de sexo” e “queria eliminar a tentação” dos salões de massagem.

As declarações de Baker estão a ser muito criticadas pelas organizações de defesa dos direitos civis, que o acusam de tentar encontrar atenuantes para um ataque que teve como alvo principal mulheres asiáticas. E sublinham que não é habitual ouvir-se a polícia a fazer comentários sobre as conversas com suspeitos quando os atacantes não são brancos.

“Ele fartou-se e estava mesmo a chegar ao limite”, disse o capitão Jay Baker na quarta-feira. “Ontem teve um dia mau e acabou por fazer isto.”

Na noite de quarta-feira, começou a ser partilhado uma mensagem que Baker publicou no Facebook, no dia 17 de Março de 2020, em que o porta-voz da polícia do condado de Cherokee mostrou concordar com a acusação de que a pandemia de covid-19 foi provocada pela China.

“Adoro a minha t-shirt! Aproveitem enquanto não se esgotam”, disse Baker, a acompanhar a fotografia de t-shirts com a inscrição “Covid 19, vírus importado da ‘Chy-na’”.