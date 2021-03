França e Itália voltam a utilizar vacina da AstraZeneca

Primeiro-ministro francês será vacinado com este medicamento na sexta-feira. Agência Europeia do Medicamento atestou “segurança e eficácia” da vacina.

Depois de uma suspensão de prevenção, Itália e França anunciaram o regresso da utilização da vacina da AstraZeneca esta quinta-feira. Estes anúncios seguiram a comunicação feita pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), na qual o regulador atestou a “segurança e eficácia” deste fármaco, bem como a ausência de ligação da vacina aos casos de tromboembolismo venoso registados após a inoculação.

A Itália retomará a utilização da vacina da AstraZeneca já esta sexta-feira, de acordo com as informações avançadas pela AIFA, a agência italiana do medicamento.

Também a França, que suspendeu a inoculação com esta vacina na passada segunda-feira, voltará a incluir a AstraZeneca no plano nacional de vacinação contra a covid-19. A decisão foi anunciada durante a tarde desta quinta-feira pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, que será vacinado com esta vacina na sexta-feira.

Portugal deverá anunciar a qualquer momento a decisão sobre esta questão. Está marcada para as 18h uma conferência de imprensa promovida pela pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) onde será discutida a retoma da utilizaçãoda vacina da AstraZeneca.