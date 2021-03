Comuna de Paris faz 150 anos: a democracia popular durou 72 dias

No dia 18 de Março de 1871, faz hoje 150 anos, os parisienses rebelaram-se contra o seu governo. Durante 72 dias, a capital de França pertenceu à Comuna, vista por muitos historiadores como o primeiro exemplo de governo popular, composto predominantemente por operários. A revolução, ou a insurreição, conforme o ponto de vista, acabaria com um banho de sangue, colocando ponto final ao que foi a primeira experiência moderna de democracia directa. A Comuna de Paris aparece-nos hoje demasiado longínqua no tempo, bem como os motivos, políticos e sociais, que levaram àquela fugaz independência de Paris. Mas, século e meio depois, há pelo menos uma semelhança que não podemos nem devemos ignorar: a insatisfação dos cidadãos com as instituições que os governam. Numa altura em que a democracia representativa atravessa uma crise de confiança global que a pandemia só veio agravar, terá chegado finalmente a altura de olhar para outras formas de democracia?