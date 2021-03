Uma rua para o Porto não se esquecer de Gisberta

Passaram 15 anos desde que Gisberta Salce Junior, uma mulher trans brasileira, encontrou a morte no fundo de um poço, às mãos de catorze rapazes menores, no Porto. Tinha fugido de uma vaga de homicídios a pessoas transexuais no Brasil, mas a ironia do destino acabou por lhe dar o mesmo fim num país que tinha considerado, minimamente, seguro. A mediatização do caso culminou num debate sobre a transfobia na sociedade portuguesa e, agora, catorze colectivos LGBTI+ do Porto querem imortalizar o seu legado.

Unindo forças com a actriz Sara Barros Leitão, a Comissão da Organização da Marcha do Orgulho LGBT no Porto (COMOP) quer atribuir o nome de Gisberta a uma das ruas da cidade que a albergou durante mais de 20 anos. Para isso, lançou, esta quarta-feira, uma petição online para entregar à Comissão de Toponímia do Porto, que qualquer pessoa ou associação pode subscrever até aos inícios de Julho, época em que se costuma realizar a Marcha LGBT na cidade.

Foto @kiddo.creative

Trata-se, para Verónica Rubi, representante d’A Traça – colectivo de pessoas trans e não binárias – na COMOP, de “uma forma da cidade reconhecer, formalmente, um compromisso com todas as mulheres trans, seropositivas, sem-abrigo e trabalhadoras do sexo, como Gisberta, que continuam a ser alvo de marginalização, 15 anos após a sua morte”.

Para a activista, é difícil quantificar o quão importante seria reconhecer a vida de Gisberta como um “símbolo de luta”, mas acredita que pode, pelo menos, representar um “pontapé de saída” para mobilizar uma mudança na sociedade. Filipe Gaspar, membro da Saber Compreender – uma associação que visa prestar apoio social a pessoas em situação de vulnerabilidade – e organizador da COMOP, acredita que seria também a oportunidade de valorizar a Marcha LGBT do Porto, um movimento espoletado pela morte de Gisberta, e reconhecer que é “uma força importante de afirmação”. “A atribuição de um arruamento tem esta importância de dignificar e dar credibilidade ao movimento”, acrescenta.

A ideia não é nova e já é a terceira tentativa colectiva de apelidar uma rua com o nome de Gisberta. A primeira aconteceu em 2010, quatro anos após a morte de uma mulher que se tornou um símbolo para toda a sua comunidade. O projecto artístico “Viver a Rua”, desenvolvido por uma parceria do NEC - Núcleo de Experimentação Coreográfica e inserido no programa do FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, pediu a todos os seus participantes uma lista de 10 nomes de pessoas para entregar à Comissão de Toponímia da cidade do Porto para conceder o arruamento. O nome de Gisberta foi o mais mencionado e os organizadores do projecto enviaram o abaixo-assinado à comissão, da qual não receberam qualquer tipo de resposta.

Nove anos tiveram de passar para se registar uma nova mobilização em torno da causa, desta vez encabeçada por Sara Barros Leitão. Após o seu espectáculo “Todos Os Dias Me Sujo De Coisas Eternas”, em 2019, a actriz pediu a todos os espectadores para assinarem uma carta com o mesmo objectivo da de 2010: cravar o nome de Gisberta numa rua. Entregou-a no ano seguinte, em Março de 2020, mas a única resposta que o pedido obteve foi um e-mail automático a acusar a sua recepção.

Ao PÚBLICO, a Comissão de Toponímia confirmou que votou as propostas sobre a atribuição de um arruamento a Gisberta, mas as mesmas não foram aprovadas, porque a maioria dos votantes da comissão deu um parecer negativo. Em 2010, quando a primeira petição foi entregue, apenas o actual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o escritor Hélder Pacheco votaram a favor da atribuição do arruamento.

Entre os vários critérios para a sua concessão, a que o PÚBLICO teve acesso, a comissão afirma que “há vantagem na manutenção e utilização de nomes arraigados tradicionalmente e que evoquem factos, individualidades notáveis, costumes de outras épocas (...)” e que “deverá ser dada preferência a factos da História do Porto (...)”. No entanto, também indicam que “devem ser evitadas, na medida do possível, as alusões a pessoas ou factos políticos dos últimos decénios”.

Além de um nome, uma causa

“Precisamos de ir além de dar apenas o nome da Gisberta a uma rua. É preciso integrar essa causa numa discussão mais profunda sobre o espaço público e a cidade”. As palavras são de Allan Barbosa, integrante da Queer Tropical, um colectivo que pretende auxiliar a comunidade LGBTQI+ brasileira em Portugal, e um dos representantes da COMOP. Segundo o activista, as pessoas que fazem parte de grupos marginalizados da sociedade continuam a encontrar uma série de obstáculos que derivam de um espaço público que “muitas vezes se encontra segregado”, e torna-se imperativo discuti-lo.

Desta forma, o programa da COMOP para 2021 alarga-se para os três meses anteriores à Marcha do Orgulho LGBT do Porto, com um ciclo de debates e conversas temáticas intitulado “Se esta rua fosse minha”. O objectivo é encarar a rua como “uma forma de participação e contestação política” e explorar problemáticas relacionadas ao que Gisberta representava: desde a transexualidade até à exclusão social, passando pelo assédio sexual.

No mês de Abril, e tendo como pano de fundo a Revolução dos Cravos, pretende-se “reflectir sobre as formas de fazer política no espaço público, que vão desde a recolha de assinaturas a uma marcha”, numa discussão que se assume como apartidária. Em Maio, e fazendo o preâmbulo com as associações de solidariedade e de justiça social que fazem parte da COMOP, a sessão tem como objectivo discutir as formas de “construir uma cidade justa, que acolha todas as pessoas”, onde o investimento urbano toma o palco principal, de acordo com Allan Barbosa.

Já a sessão de Junho - coincidente com o mês em que se celebra o Orgulho LGBTQI+ e em que marchas saem à rua por todo o país - foca-se mais na acção e como propor a transformação do espaço público, que tem vindo a ser debatida. “A homenagem é importante, é merecida e é uma forma de fazer justiça; mas também é importante transformar essas realidades para impedir que novas vítimas surjam por problemas que já conhecemos e que tenham de ser homenageadas outra vez”, afirma o activista.

