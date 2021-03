A modelo trans Leyna Bloom faz história na capa da Sports Illustrated Swimsuit

Leyna Bloom é uma modelo transgénero que nasceu em Chicago, EUA, mas a informação do seu código genético carrega características mais descentralizadas: o pai é um americano de pele negra e a mãe é uma filipina de traços asiáticos. Por isso, é todo um mundo que se apresenta de biquíni na capa da Sports Illustrated Swimsuit (SI Swimsuit) deste ano, que deverá chegar às bancas em Julho.

“Leyna é lendária no mundo do activismo, impressionantemente deslumbrante e tem um inegável sentido de si própria que brilha no minuto em que entra em cena”, escreveu a editora da edição de fatos de banho da revista desportiva Sports Illustrated, MJ Day, no Instagram, considerando que “a sua história representa um fundamento de resiliência”.

“Ela representa o direito de cada pessoa de se amar a si própria e de ser quem quer ser”, prossegue MJ Day no mesmo texto, declarando: “Estamos honrados por tê-la na edição deste ano.”

Já Leyna Bloom, que se destacou por ter sido a primeira modelo transgénero e negra a figurar na capa da Vogue India, admitiu, na mesma rede social: “Este momento é maior do que os mais loucos e infinitos.” A modelo salientando ainda a importância de ter sido escolhida: “Sou uma representação de todas as comunidades onde cresci, e de todas as comunidades em que estou a plantar sementes.”

A jovem notabilizou-se quando, em 2017, se tornou uma das poucas modelos transgénero a desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque. Dois anos depois, foi a única trans a enfrentar a passerelle em Paris para apresentar a colecção Outono/Inverno de Tommy Hilfiger x Zendaya. Em 2019, marcou presença em Cannes pelo seu papel em Port Authority, de Danielle Lessovitz, tornando-se a primeira negra transgénero a apresentar-se no festival por um papel principal.

A modelo sucede a outra transgénero: em 2020, foi a brasileira Valentina Sampaio que fez história ao se tornar a primeira mulher transgénero na capa da Sports Illustrated Swimsuit, um ano depois de se ter tornado a primeira modelo trans na Victoria’s Secret.