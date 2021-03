Britney Spears volta a tentar tirar o pai do controlo da sua vida pessoal e financeira

No próximo mês, os advogados de Britney Spears vão pedir novamente ao tribunal de Los Angeles para oficializar a substituição do pai da artista como seu tutor, numa longa batalha pelo controlo de seus negócios pessoais e financeiros.

O advogado Samuel Ingham declarou, numa audiência nesta quarta-feira, que pediria que Jodi Montgomery, que em 2019 foi nomeada conservadora temporária para os assuntos pessoais da cantora, que se torne a sua tutora permanente. O pedido será feito em 27 de Abril.

No ano passado, Britney Spears, 39 anos, deixou claro por meio do seu advogado, que não quer que o seu pai, Jamie Spears, continue envolvido nos seus negócios. Um apelo, em Agosto passado, acabou por fracassar, mantendo-se o progenitor à frente dos assuntos pessoais e profissionais da filha por mais um ano.

Jodi Montgomery, responsável pelos cuidados com a cantora, assumiu o lugar de Jamie Spears, depois de ter tido um problema de saúde. No entanto, o pai continua a ser o tutor legal para os assuntos financeiros da cantora, compartilhando essas funções com uma instituição financeira.

Jamie Spears foi nomeado tutor em 2008, depois de Britney Spears ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso. Em Fevereiro, um documentário televisivo deu conta da situação da cantora e do movimento #FreeBritney iniciado pelos fãs que acreditam que a artista é mantida prisioneira pelo pai e que manda mensagens enigmáticas, implorando para ser libertada, através das redes sociais. Nesta quarta-feira, os fãs marcaram presença junto ao tribunal de Los Angeles.

Há um mês, Vivian Thoreen, advogada de Jamie Spears, lembrou que a estrela pop nunca pediu a rescisão do acordo legal. “Esta é a história de um pai extremamente leal, amoroso e dedicado que resgatou a sua filha de uma situação de risco de vida. As pessoas estavam a prejudicá-la e a explorá-la”, disse Thoreen ao programa de televisão Good Morning America. “Se Britney quiser suspender a tutela [do pai], pode pedir a seu advogado para abrir um processo para a cancelar”, acrescentou.

Britney Spears não é vista nos palcos desde 2018, tendo o seu álbum mais recente, Glory, sido lançado em 2016.