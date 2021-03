Como ganhar um gap year à borla

O Pedro e o Simão trocaram a ida directa para a faculdade por um ano de pausa com um gap year pago: foram eles os grandes vencedores do Concurso Gap Year Portugal 2019 com o projecto Sou(me)thing! A candidatura demorou três meses a construir e o esforço compensou.

Saíram de Lisboa rumo ao Kilimanjaro para dar início a um gap year pelo sul do continente africano. Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, Botswana, África do Sul e Namíbia foram os países visitados e por lá fizeram voluntariado, aventuraram-se num safari, viajaram de bicicleta, exploraram o conceito de work exchange e visitaram algumas das melhores maravilhas naturais do mundo.

Mais do que nunca, a vontade de ir é imensa. O Concurso Gap Year Portugal 2021 já está no ar, por isso, se já só sonhas em voltar a viajar, e ainda por cima à borla, este episódio é para ti. O Pedro e o Simão partilham dicas sobre a candidatura e desvendam porque ganharam. Contamos com a tua candidatura até dia 4 de Julho. Sabe mais no nosso site www.gapyear.pt/concurso.

Espreita o Instagram do gap year do Pedro e do Simão @soumething.

