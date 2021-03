Sector rodoviário concentra maioria das queixas ligadas à covid-19

O sector rodoviário, onde se destacam as empresas de autocarros, foi responsável pela maior parte das reclamações dos passageiros relacionadas com a pandemia de covid-19 no segundo semestre do ano passado.

Do total de 8139 reclamações nos transportes recebidas pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) no segundo semestre de 2020, 1125 (13,8% do total) estão relacionadas com a pandemia. E, destas 1125, 638 dizem respeito ao sector rodoviário, que concentrou assim 56,7% do total das queixas ligadas à covid-19. De acordo com o regulador, as principais reclamações ligadas à pandemia são o “excesso de lotação dos veículos”, ausência de condições de segurança como a “falta de uso de máscara”, “pedidos de reembolso devidos pelos cancelamento de serviços”, “baixa frequência dos transportes” e “não cumprimento de regras de higienização”.