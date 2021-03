Maior accionista da Groundforce diz que “sobrevivência imediata” depende do apoio de 30 milhões

Depois dos trabalhadores, foi a vez do maior accionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, ser ouvido durante a tarde desta quinta-feira pelos deputados da comissão de economia. Na sua intervenção inicial, o empresário começou por refutar o que afirmou serem mentiras em circulação sobre a sua pessoa.

Uma delas, disse, foi a de que não estava em condições de apresentar as suas acções como garantia de um adiantamento a efectuar pela TAP. “O bem a dar em penhor, à data em que este era para ser constituído, estaria nas condições exigidas pelo Governo e pela TAP”, afirmou.

Outra afirmação que disse circular e que classificou como mentira foi a de que não teria pago “um cêntimo” pela posição de 50,1% do capital da SPdH/Groundforce que comprou à TAP em 2012. “Paguei o preço definido, no prazo estabelecido”, disse, referindo que o valor foi de três milhões de euros, “acrescidos de 20% do resultado bruto dos anos de 2012 e 2013”. “É preciso não esquecer que a empresa tinha acumulado prejuízos de 152 milhões”, frisou.

Se a Groundforce está como está, “o culpado não sou eu, não é a gestão privada”, disse, afirmando que a culpa é da pandemia de covid-19 e da “falta dos apoios prometidos pelo Estado”.

De acordo com Alfredo Casimiro, os primeiros passos para um pedido de apoio foram dados logo em Março, junto do regulador da aviação, a ANAC. Mas, depois de vários outros passos, a ajuda “nunca chegou até hoje”. Falando numa “ruptura total de tesouraria” e que levou à falta do pagamento integral dos salários dos cerca de 2400 trabalhadores, sublinhou, na sua declaração escrita, que a Groundforce “necessita da prometida ajuda do Estado enquadrada nas linhas covid, no valor de 30 milhões de euros, para assegurar a sua sobrevivência imediata”.

Questionado pelo deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, o empresário, que falou num processo de “nacionalização encapotada”, acabou por dizer que, por ser uma grande empresa, ficou numa espécie de “vazio” dos apoios públicos, mais orientados para as empresas de menor dimensão.

Quanto aos sete milhões que foram acordados com a TAP, que irá pagar esse valor por troca de equipamentos da empresa de assistência em terra, adiantou que o montante dá para se aguentar “no máximo dois meses”