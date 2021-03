As três primeiras equipas nos quartos-de-final da Liga Europa

Arsenal, Granada e Roma são as primeiras equipas com presença garantida nos quartos-de-final da Liga Europa. A segunda mão dos “oitavos”, jogada na tarde desta quinta-feira, ditou que o técnico português Paulo Fonseca, da Roma, vai estar representado no sorteio da próxima fase (sexta-feira, 12h), enquanto Luís Castro e o Shakhtar ficam pelo caminho.

Em Roma, Fonseca não deu qualquer hipótese a Castro, com o triunfo italiano por 2-1, frente ao Shakhtar, depois do 3-0 a favor dos romanos no primeiro jogo. Borja Mayoral foi o homem do jogo, com um “bis” (48’ e 72') que contrariou o golo de Júnior Moraes (59').

Pedro Martins, por outro lado, deu bastante mais trabalho ao Arsenal, com um triunfo (1-0) em Londres. Vitória insuficiente, ainda assim, para contrariar a derrota por 1-3 sofrida na Grécia.

No Emirates, o Olympiacos chegou ao golo aos 51’, num lance em que o Arsenal, apesar de ter uma vantagem confortável na eliminatória, estava totalmente balanceado para o ataque. Os gregos recuperaram a bola ainda no próprio meio-campo e, com a equipa inglesa “partida”, atacaram em quatro contra quatro, marcando com a finalização de El Arabi.

Aos 82’, Ba decidiu protestar um cartão amarelo e recebeu o segundo. Qualquer esperança do Olympiacos ruiu em poucos segundos.

Por fim, o Granada também perdeu esta segunda mão, mas, tal como o Arsenal, fez valer a vantagem conseguida no primeiro jogo. O 2-1 sofrido frente ao Molde, nesta quinta-feira, foi suficiente para fazer prevalecer o 2-0 a favor dos espanhóis registado na primeira mão.

Esta quinta-feira ainda terá, a partir das 20h, os restantes quatro jogos dos oitavos-de-final, com destaque para o Manchester United-AC Milan, depois de um empate a um golo em Itália.