Mourinho e o Tottenham caem na Liga Europa

Mislav Orsic garantiu, sozinho, com três golos, que o Tottenham iria para casa nesta quinta-feira.

Liga inglesa perdida, Taça de Inglaterra pedida e, nesta quinta-feira, Liga Europa também perdida. É isto que vive José Mourinho no Tottenham, depois da eliminação nos oitavos-de-final da competição europeia, frente ao Dínamo Zagreb, com derrota por 3-0. Resta a Taça da Liga interna, objectivo curto para aquilo a que se propunha o clube no início da temporada.

A equipa inglesa, que apresentou um “onze" próximo do mais forte, viajou até à Croácia com um 2-0 teoricamente confortável, conseguido na primeira mão, mas tudo correu mal em Zagreb. Muito por culpa de Mislav Orsic, que garantiu, sozinho, com três golos, que o Tottenham iria para casa nesta quinta-feira.

O primeiro golo do Dínamo chegou aos 62’, num grande remate em arco de Orsic, 20 minutos antes de o croata bisar e provocar o prolongamento em Zagreb. Foi aos 106’ que o resultado ganhou contornos ainda mais improváveis. Orsic pegou na bola, driblou adversários e rematou de fora da área, para mais um bom golo.

O Tottenham teve algumas oportunidades de golo, é certo, inclusivamente no prolongamento, mas a passividade defensiva (até mesmo nos golos) penalizou muito uma equipa que poderá ter sofrido pela sobranceria.